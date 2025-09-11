В Новой Москве ребенок подлетел в воздух после жесткого удара авто, и это попало на видео

В Новой Москве на видео попало, как ребенок на самокате подлетел от удара авто

В Новой Москве ребенок на электросамокате попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал 112

«Несколько часов назад в Новой Москве в поселении Воскресенское мальчик на самокате решил проехать по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Водитель попытался, но не смог увести машину и сбил ребенка», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как ребенок на электросамокате выезжает на проезжую часть, где его сбивает автомобиль. От удара школьник подлетает в воздух и приземляется на дорогу.

По информации канала, прибывшие медики реанимировали школьника, после чего – госпитализировали. Кроме того, сразу после ДТП водитель и прохожие смогли оказать ребенку первую помощь до приезда автомобиля скорой.

До этого сообщалось, что в Казани автомобиль сбил ребенка, который ехал по дороге на велосипеде.

Ранее сибиряк на Hyundai сбил ребенка и скрылся.