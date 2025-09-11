На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Крики и плач»: в Подмосковье на видео сняли, как мужчины затолкали девушку в авто

В Подмосковье на видео сняли, как мужчины затолкали плачущую девушку в авто
В городе Долгопрудный Московской области мужчины насильно посадили девушку в минивэн. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«Около трех часов ночи он прогуливался по Советской улице и услышал крики и плач. За деревьями увидел минивэн, в который несколько мужчин заталкивали плачущую девушку, которая звала на помощь и сопротивлялась», — говорится в сообщении.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На записи слышны громки крики девушки. На кадрах также заметно, что мужчины пытаются усадить ее в белый автомобиль, стоящий на обочине дороги.

По информации канала, после произошедшего мужчина сразу обратился в полицию. Что сейчас с похищенной девушкой неизвестно.

До этого сообщалось, что в Новой Москве ребенок на электросамокате попал под колеса автомобиля. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как ребенок на электросамокате выезжает на проезжую часть, где его сбивает автомобиль.

Ранее в Подмосковье байкеры отлетели от удара BMW, и это попало на видео.

