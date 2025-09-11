«Крики и плач»: в Подмосковье на видео сняли, как мужчины затолкали девушку в авто

В Подмосковье на видео сняли, как мужчины затолкали плачущую девушку в авто

В городе Долгопрудный Московской области мужчины насильно посадили девушку в минивэн. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«Около трех часов ночи он прогуливался по Советской улице и услышал крики и плач. За деревьями увидел минивэн, в который несколько мужчин заталкивали плачущую девушку, которая звала на помощь и сопротивлялась», — говорится в сообщении.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На записи слышны громки крики девушки. На кадрах также заметно, что мужчины пытаются усадить ее в белый автомобиль, стоящий на обочине дороги.

По информации канала, после произошедшего мужчина сразу обратился в полицию. Что сейчас с похищенной девушкой неизвестно.

