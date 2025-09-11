В Подмосковье байкеры отлетели от удара BMW, и это попало на видео

В Подмосковье на видео попало, как байкеры на скорости влетели в BMW

В Подмосковье мотоциклисты врезались в проезжающий автомобиль BMW. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«М-5. Луховицы», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл, на котором едут два человека, врезается в иномарку. От удара люди вылетают с транспорта и приземляются на проезжую часть. На записи также заметно, что сразу после аварии водитель BMW подходит к байкерам.

По информации канала, в результате произошедшего один из пострадавших мотоциклистов получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Новой Москве ребенок на электросамокате попал под колеса автомобиля. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как ребенок на электросамокате выезжает на проезжую часть, где его сбивает автомобиль. От удара школьник подлетает в воздух и приземляется на дорогу.

Ранее легковушка устроила ДТП на МКАД, и это попало на видео.