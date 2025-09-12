На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чемпион Москвы по карате получил заточкой в живот за доброту

Чемпиона Москвы по карате ударили заточкой в живот после помощи на МКАД
close
Depositphotos

Чемпион Москвы по карате получил заточкой в живот после того, как решил помочь двум мужчинам на МКАД. Об этом сообщает «МК».

«Заметив по пути двоих мужчин, «голосующих» около заглушенной машины с поднятым капотом, спортсмен решил помочь с ремонтом транспортного средства. Он припарковался у обочины и подошел к одному из автомобилистов, который нервно копался в системе охлаждения машины и что-то нервно выкрикивал», — передает издание.

Спортсмен решил тоже посмотреть двигатель, но затем заметил, что второй мужчина открыл дверь его автомобиля и что-то ищет. Каратист подошел к машине и увидел свою барсетку в руках вора. Тот испугался, достал из кармана заточку и ударил спортсмена в живот. После каратист откинул вора в сторону и уехал домой, зажав рану. Оттуда он вызвал скорую помощь.

Проводится проверка.

До этого родители байкера Кирилла Ковалева, которого закололи на парковке в московском районе Люблино, обратились с иском о выплате компенсации в 100 млн рублей. Трагедия произошла 17 апреля 2024 года, когда 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся.

Ранее водитель в Москве жал гантелю за рулем, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами