Родители заколотого байкера взыскали 100 млн рублей у семьи из Азербайджана

Родители убитого байкера в Москве потребовали 100 млн рублей у Шахина Аббасова
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации/Shot/Telegram

Родители байкера Кирилла Ковалева, которого убили на парковке в московском районе Люблино, обратились с иском о выплате компенсации в 100 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.

«По словам отца Кирилла, они с женой тратили много личных средств на его здоровье и развитие», — передает ТВ-канал.

Трагедия произошла 17 апреля 2024 года, когда 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Позже стало известно, что в Москве задержанный инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов отпустил сбежавшего с места преступления Шахина Аббасова за 30 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько лет колонии может получить напавший на байкера Шахин Аббасов.

