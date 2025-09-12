На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водитель в Москве жал гантелю за рулем, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как водитель качал мышцы на руках за рулем
В Москве водитель занимался спортом во время управления автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«У него просто нет гидроусилителя руля», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как водитель занимается спортом во время управления автомобилем. На кадрах заметно, как москвич жмет гантелю.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мотоциклист влетел в автомобиль скорой помощи, спешившей к человеку.

«Мотоциклист влетел в машину скорой помощи на Софийской улице. В результате столкновения байкера госпитализировали в состоянии средней тяжести — судя по камерам видеонаблюдения, ему помогли сотрудники этой же самой скорой», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в автомобиль экстренных служб, который едет с включенной сиреной и проблесковыми маяками. В первые секунды после ДТП медики подходят к пострадавшему байкеру.

Ранее эпичный взрыв авто в Петербурге попал на видео.

