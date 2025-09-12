Водитель в Москве жал гантелю за рулем, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как водитель качал мышцы на руках за рулем

В Москве водитель занимался спортом во время управления автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«У него просто нет гидроусилителя руля», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как водитель занимается спортом во время управления автомобилем. На кадрах заметно, как москвич жмет гантелю.

