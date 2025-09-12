На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыт список автомобилей, допущенных к работе в такси в России

«Ъ»: в России к работе в такси допустят Haval, Solaris, Evolute, «Москвич»
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В России к работе в такси собираются допустить автомобили Lada, «Москвич» и Evolute, а также Haval, Solaris и Sollers. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Действие закона о требованиях к уровню локализации машин, вероятно, подпадут в том числе китайский Haval и Solaris. Окончательный перечень моделей должен быть готов осенью. Не исключено, что в нем могут оказаться и некоторые модели Voyah, такие как Free и Dream», — передает издание.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси. В соответствии с законом, чтобы включить машину в региональный реестр легковых такси должно выполняться оно из перечисленных условий: необходимо, чтобы совокупное число баллов локализации соответствовало совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, или машина была произведена в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта текущего года.

Тарифы на такси вырастут более чем на 30% после перехода в 2026 году на обязательное использование отечественных либо локализованных иностранных автомобилей, сообщили «Газете.Ru» профсоюзы, эксперты отрасли и таксисты. Осложнение вызывает потребность перерегистрации автомобилей после окончания лизинговых договоров, из-за чего многих таксистов удалят из реестра, а новая регистрация потребует замены автомобиля. Помимо роста цен снизится и качество услуги, полагают собеседники.

Ранее сообщалось, что Mercedes снова зарегистрирует товарный знак в России.

