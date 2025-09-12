Mercedes снова зарегистрирует товарный знак в России

Mash: Mercedes зарегистрирует товарный знак в РФ и будет продавать автомобили

Немецкий автобренд Mercedes снова зарегистрировал товарный знак в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Два дня назад компания из Штутгарта подала заявки в Роспатент на два варианта написания бренда на русском и английском. Немцы планируют продавать автомобили, запчасти к ним и делать ремонт. Одобрят ли бренд беглецов — большой вопрос», — говорится в публикации.

Напомним, что бренд Mercedes ушел из России в марте 2022 года на фоне геополитических событий, остановив производство на своем заводе в Подмосковье.

Агентство DPA со ссылкой на решение Федерального автотранспортного ведомства ФРГ до этого писало, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает 223 тыс. автомобилей из-за неисправных надувных подушек безопасности. Это касается моделей фургонов Viano и Vito, выпущенных в период с декабря 2002 года по февраль 2006 года. В Германии отзыв затронет 60,2 тыс. автомобилей. По словам представителя Mercedes-Benz, на заводе при монтаже подушки безопасности водителя мог быть установлен модуль от компании Takata.

Ранее был назван надежный Nissan с пробегом за 600 тысяч рублей.