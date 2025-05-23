Путин подписал закон о локализации такси в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Балльная система оценки локализации автопромышленности действует в России с 2019 года. Баллы необходимы для участия в госконтрактах. Порог для допуска к госзакупкам составляет сейчас не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей», — говорится в документе.

В соответствии с законом, чтобы включить машину в региональный реестр легковых такси должно выполняться оно из перечисленных условий: необходимо, чтобы совокупное число баллов локализации соответствовало совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, или машина была произведена в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта текущего года.

В документе также уточняется, что перечень сведений для внесения машины в региональный реестр легковых такси должен содержать марку автомобиля, модель, год выпуска, госномер и идентификационный номер транспортного средства. Закон вступит в силу с 1 марта следующего года.

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