У жены Туска угнали личный автомобиль

TVN24: у жены премьера Польши Туска угнали Lexus
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Группа неизвестных угнала в Сопоте частный автомобиль марки Lexus, принадлежащий жене премьер-министра Польши Дональда Туска Малгожате. Об этом сообщает польский телеканал TVN24 со ссылкой на местную полицию.

«Мы получили обращение, сотрудники воеводского управления полиции в Гданьске работают над этим происшествием», — говорится в публикации.

В Сопоте находится семейный дом Туска, который находится под специальной охраной высших лиц и их семей, которой в Польше занимается Служба охраны государства. Других деталей произошедшего не сообщается.

До этого сообщалось, что автомобиль Range Rover, стоимостью £50 тысяч, который был угнан с подъездной дороги у дома 44-летнего Джимми Мандея, совершил необычный путь по миру — от Британии до Танзании. Мужчина, работающий консультантом по информационным технологиям, заранее предусмотрел возможность кражи и спрятал в машину трекер Apple AirTag. В результате британец выяснил, что его авто находилось в Африке.

Ранее девушка разбила машину своего бывшего и насыпала блестки в вентиляцию.

