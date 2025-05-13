Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британец нашел свой угнанный автомобиль в Африке

The Sun: британец обнаружил свой угнанный Range Rover в Танзании
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британец нашел свой угнанный автомобиль в Африке, пишет The Sun.

Автомобиль Range Rover, стоимостью £50 тысяч, угнанный с подъездной дороги у дома 44-летнего Джимми Мандея, совершил необычный путь по миру — от Британии до Танзании. Мужчина, работающий консультантом по информационным технологиям, заранее предусмотрел возможность кражи и спрятал в машину трекер Apple AirTag.

«Я следил за ним на карте, пока он пересекал Средиземное море, проходил через Суэцкий канал и продвигался через Египет, Судан, Южный Судан и Уганду, прежде чем оказаться в Танзании», — рассказал он.

По данным полиции, такие автомобили часто угоняют по заказам из Восточной Африки, где высокий спрос на машины с правым рулем, популярные среди местных элит.

Теперь автомобиль находится в Танзании, где, согласно показаниям трекера, каждый день курсирует между одним и тем же местом и обратно. При этом внутри автомобиля осталась одна из любимых шляп Мандея.

Друзья британца шутят, что его история достойна кино: один из приятелей даже предложил сюжет для фильма, в котором в машине спрятаны наркотики, а за ней гонится преступная группировка.

Несмотря на поворот событий, Мандей не теряет надежду когда-нибудь вернуть свое авто.

Ранее американец лишился ноги, пытаясь предотвратить предотвратить угон своего автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами