Британец нашел свой угнанный автомобиль в Африке, пишет The Sun.

Автомобиль Range Rover, стоимостью £50 тысяч, угнанный с подъездной дороги у дома 44-летнего Джимми Мандея, совершил необычный путь по миру — от Британии до Танзании. Мужчина, работающий консультантом по информационным технологиям, заранее предусмотрел возможность кражи и спрятал в машину трекер Apple AirTag.

«Я следил за ним на карте, пока он пересекал Средиземное море, проходил через Суэцкий канал и продвигался через Египет, Судан, Южный Судан и Уганду, прежде чем оказаться в Танзании», — рассказал он.

По данным полиции, такие автомобили часто угоняют по заказам из Восточной Африки, где высокий спрос на машины с правым рулем, популярные среди местных элит.

Теперь автомобиль находится в Танзании, где, согласно показаниям трекера, каждый день курсирует между одним и тем же местом и обратно. При этом внутри автомобиля осталась одна из любимых шляп Мандея.

Друзья британца шутят, что его история достойна кино: один из приятелей даже предложил сюжет для фильма, в котором в машине спрятаны наркотики, а за ней гонится преступная группировка.

Несмотря на поворот событий, Мандей не теряет надежду когда-нибудь вернуть свое авто.

Ранее американец лишился ноги, пытаясь предотвратить предотвратить угон своего автомобиля.