Женщина разбила машину бойфренда и насыпала блестки в вентиляцию после расставания

Женщина из Кентукки была арестована по обвинению в том, что в приступе ярости разрушила автомобиль своего бывшего бойфренда после ссоры, пишет Daily Mail.

Арестованная Стефани Карлквист, по данным полиции, нанесла ущерб автомобилю в июле: порезала шины, разбила лобовое стекло и зеркала, разрушила радиоприемник и засыпала соль в двигатель. В качестве «завершающего штриха» она якобы насыпала блестки в вентиляционные отверстия кондиционера.

Несколько дней спустя поврежденный автомобиль был эвакуирован и признан полностью уничтоженным, а ущерб оценен более чем в $12 тысяч. По данным следствия, Карлквист призналась водителю эвакуатора, что она сломала машину, а затем написала бывшему бойфренду сообщение с извинениями, объяснив свои действия стрессом из-за беременности. Однако при допросе она отрицала часть повреждений, утверждая, что экс-партнер «просрочил покупку масла, мотора и шин».

Стефани были предъявлены обвинения в преступном причинении вреда первой степени. Она была освобождена под залог в размере $12 тысяч и будет ожидать решения суда, находясь на свободе.

