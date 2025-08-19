На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина разбила машину бойфренда и насыпала блестки в вентиляцию после расставания

Daily Mail: американка разбила машину бойфренда и засыпала соль в двигатель
true
true
true
close
Madison County Detention Center

Женщина из Кентукки была арестована по обвинению в том, что в приступе ярости разрушила автомобиль своего бывшего бойфренда после ссоры, пишет Daily Mail.

Арестованная Стефани Карлквист, по данным полиции, нанесла ущерб автомобилю в июле: порезала шины, разбила лобовое стекло и зеркала, разрушила радиоприемник и засыпала соль в двигатель. В качестве «завершающего штриха» она якобы насыпала блестки в вентиляционные отверстия кондиционера.

Несколько дней спустя поврежденный автомобиль был эвакуирован и признан полностью уничтоженным, а ущерб оценен более чем в $12 тысяч. По данным следствия, Карлквист призналась водителю эвакуатора, что она сломала машину, а затем написала бывшему бойфренду сообщение с извинениями, объяснив свои действия стрессом из-за беременности. Однако при допросе она отрицала часть повреждений, утверждая, что экс-партнер «просрочил покупку масла, мотора и шин».

Стефани были предъявлены обвинения в преступном причинении вреда первой степени. Она была освобождена под залог в размере $12 тысяч и будет ожидать решения суда, находясь на свободе.

Ранее американец угнал белоснежный Rolls-Royce за $500 тыс. и разбил его о стену закусочной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами