Видео: в Люберцах столб упал на Kia с человеком внутри

В Люберцах столб упал на Kia с человеком внутри и попал на видео

В городе Люберцы Московской области трактор сбил столб. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«В столб врезался трактор, после чего он упал. У водителя ушиб ноги, у пассажира травмы. Все живы», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что столб лежит на белом автомобиле Kia, который в момент ДТП находился в движении. В результате произошедшего легковая машина получила повреждения: у транспорта смят кузов, разбито лобовое стекло. На записи также заметно, что на месте аварии собрались люди.

