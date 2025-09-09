На видео попало, как Lada с ростовчанином внутри перевернулась и загорелась

В Аксайском районе Ростовской области водитель перевернулся на Lada Priora. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области в своем Telegram-канале.

«08.09.2025 в 10:50 на 1059 км + 100 м автодороги М-4 «Дон», Аксайский район Ростовской области, водитель 1970 г.р., управляя т/с «Лада Приора», по предварительным данным, из-за резкого ухудшения здоровья допустил наезд на бордюр, после чего съехал на территорию стоянки и допустил столкновение с находящимся там т/с «БМВ 530D», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости съезжает с дороги, перелетает через припаркованную машину, переворачивается и падает на крышу, начинает идти дым.

По информации канала, после своего кульбита Lada Priora загорелась. Водитель автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. После произошедшего на место ДТП приехали правоохранители, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

