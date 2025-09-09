На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Грузовик снесло с трассы»: в Амурской области произошло жесткое ДТП с коровой

Mash: грузовик снесло с трассы коровой в Амурской области
Кадр видео: Telegram-канал «Amur Mash»

В Амурской области произошло ДТП с участием большегрузов и коровы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Грузовик снесло с трассы коровой в Амурской области. Животное дважды протаранили многотонники. Буренка бродила по дороге поздним вечером на въезде в Свободный. Итог фатален», — говорится в сообщении.

По информации канала, в животное врезался автомобиль Isuzu Forward, после чего корова пролетела несколько метров на большой скорости и упала на кабину самосвала Shacman, который выехал в кювет.

По информации канала, корова получила травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в результате произошедшего пострадал водитель второго автомобиля, прибывшие медики госпитализировали мужчину.

До этого сообщалось, что в Тосненском районе Ленинградской области люди выбросили из автомобиля беременную собаку породы питбуль.

«Питбуля оставили возле гаражей и дали по газам, пока малышка бежала вслед за горе-хозяевами», — сказано в публикации.

Ранее россиянам рассказали, какая ответственность грозит за ДТП с голубями.

