Российским водителям грозит арест за ДТП с голубями

В России за сбитого голубя автомобилисту грозит штраф в размере 600 рублей, но в некоторых случаях санкции могут быть гораздо более жесткими. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Если водитель сбил голубя и уехал с места ДТП, то формально его могут привлечь за оставление места аварии. За это грозит лишение прав от года до полутора и арест на срок до 15 суток», — сказал он.

В случае, когда водитель сбивает целую стаю птиц и делает это умышленно, то речь будет идти об уголовном преступлении, отметил Воропаев. За жестокое обращение с животными максимально возможное наказание — от 3 до 5 лет лишения свободы. Однако за впервые совершенное подобное преступление водителя скорее всего заставят заплатить штраф от 100 тыс. рублей, отметил юрист.

«Хотя формально водителя могут заключить под стражу, на практике суд чаще всего назначает другую меру пресечения», — заверил Воропаев.

