На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российским водителям грозит арест за ДТП с голубями

Автоюрист Воропаев: за сбитого голубя водителя могут арестовать и лишить прав
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В России за сбитого голубя автомобилисту грозит штраф в размере 600 рублей, но в некоторых случаях санкции могут быть гораздо более жесткими. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Если водитель сбил голубя и уехал с места ДТП, то формально его могут привлечь за оставление места аварии. За это грозит лишение прав от года до полутора и арест на срок до 15 суток», — сказал он.

В случае, когда водитель сбивает целую стаю птиц и делает это умышленно, то речь будет идти об уголовном преступлении, отметил Воропаев. За жестокое обращение с животными максимально возможное наказание — от 3 до 5 лет лишения свободы. Однако за впервые совершенное подобное преступление водителя скорее всего заставят заплатить штраф от 100 тыс. рублей, отметил юрист.

«Хотя формально водителя могут заключить под стражу, на практике суд чаще всего назначает другую меру пресечения», — заверил Воропаев.

Ранее торговец арбузами прокатил на капоте чиновника из Петербурга и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами