«АвтоВАЗ» отзывает более 14 тыс. машин Lada

«АвтоВАЗ» отзывает 14 024 автомобиля Lada Travel в России для установки блока управления системой вызова экстренных служб. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

По информации федерального агентства, отзыву подлежат автомобили Lada Travel, реализованные в период с октября 2021 года по ноябрь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению.

Уточняется, что отзывная кампания связана с отсутствием блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), который будет установлен на все автомобили.

Как сообщает Росстандарт, официальные дилеры АвтоВАЗа направят владельцам затрагиваемых автомобилей уведомления по почте или телефону с информацией о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для выполнения соответствующих работ.

Также владельцы могут самостоятельно проверить наличие своего автомобиля в списке, сверив VIN-код с опубликованным перечнем или воспользовавшись онлайн-поиском, не дожидаясь получения уведомления.

Новость дополняется.