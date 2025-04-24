«АвтоВАЗ» отзывает десятки тысяч Lada Vesta и Lada Largus с рынка

«АвтоВАЗ» отзывает более 47 тыс. автомобилей Lada Vesta и Lada Largus с рынка

Компания «АвтоВАЗ» объявила об отзыве более 22,7 тыс. автомобилей Lada Vesta и более 24,4 тыс. автомобилей Lada Largus, которые были реализованы в период с октября 2021 года по август 2023 года. Об этом сообщил Росстандарт на своем сайте.

«Отзыву подлежат 22 731 автомобиль Lada Vesta и 24 408 автомобилей Lada Largus. Причина отзыва: отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС)», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что на всех автомобилях проведут плановую установку блока управления системой вызова экстренных оперативных служб.

Уполномоченные представители изготовителя АО «Автоваз» должны проинформировать владельцев транспортных средств об отзывной программе. Владельцы имеют право самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, сопоставив VIN-код собственной машины с перечнем автомобилей в рамках этой отзывной программы, подпадает ли транспортное средство под отзыв.

Все работы для владельцев этих автомобилей будут проводиться бесплатно.

До этого сообщалось, что в Тольятти в день 55-летия с момента выпуска первого автомобиля «ВАЗ-2101» началось производство модели Lada Iskra. О том, что представляет собой новинка «АвтоВАЗа», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «АвтоВАЗ» приготовился к новому падению продаж.