Машина упала в реку Быстрый Танып в Башкирии

112: в Башкирии машина перелетела через опалубку, загорелась и упала в реку
Telegram-канал »SHOT»

В Бураевском районе Башкирии машина на огромной скорости перелетела через опалубку на реке Быстрый Танып, загорелась и упала в реку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительной информации, водитель транспортного средства выжил. Он находится в медицинском учреждении.

4 сентября на Третьем транспортном кольце в Москве рядом с заправкой загорелся грузовик. Пожар случился на ТТК в районе съезда на Бережковскую набережную. Горящий автомобиль находился рядом с заправкой.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ автомобиль Nissan X-Trail врезался в Toyota Fortuner. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Nissan врезается в иномарку на перекрестке, после чего Toyota переворачивается и приземляется на крышу.

По информации канала, в момент аварии в салоне Nissan X-Trail находили дети, которые получили травмы.

Ранее на видео попало, как байкера отбросило в жестком ДТП на МКАД.

