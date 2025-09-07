Машина упала в реку Быстрый Танып в Башкирии

112: в Башкирии машина перелетела через опалубку, загорелась и упала в реку

В Бураевском районе Башкирии машина на огромной скорости перелетела через опалубку на реке Быстрый Танып, загорелась и упала в реку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительной информации, водитель транспортного средства выжил. Он находится в медицинском учреждении.

