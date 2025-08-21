«Полет с переворотом»: в Улан-Удэ на видео попало жестко ДТП, в котором пострадали дети

В Улан-Удэ на видео попал кульбит Toyota Fortuner после удара Nissan X-Trail

В Улан-Удэ автомобиль Nissan X-Trail врезался в Toyota Fortuner. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Момент аварии. Nissan отправил Toyotу в полет с переворотом. Авария с переворотом случилась на перекрестке Широких-Полянского и Красногвардейской», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Nissan врезается в иномарку на перекрестке, после чего Toyota переворачивается и приземляется на крышу.

По информации канала, в момент аварии в салоне Nissan X-Trail находили дети, которые получили травмы.

