«Полет с переворотом»: в Улан-Удэ на видео попало жестко ДТП, в котором пострадали дети

В Улан-Удэ на видео попал кульбит Toyota Fortuner после удара Nissan X-Trail
Кадр видео: Telegram-канал «Весь Улан-Удэ»

В Улан-Удэ автомобиль Nissan X-Trail врезался в Toyota Fortuner. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Момент аварии. Nissan отправил Toyotу в полет с переворотом. Авария с переворотом случилась на перекрестке Широких-Полянского и Красногвардейской», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Nissan врезается в иномарку на перекрестке, после чего Toyota переворачивается и приземляется на крышу.

По информации канала, в момент аварии в салоне Nissan X-Trail находили дети, которые получили травмы.

До этого в Москве столкнулись Porsсhe и реанимобиль. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит иномарка и реанимобиль, при этом у машины экстренных служб включены проблесковые маяки. На записи также заметно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова и разбиты капоты.

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.

