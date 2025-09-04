Грузовой автомобиль вспыхнул у заправки на ТТК в Москве

В Москве у заправки на ТТК загорелся грузовик

На Третьем транспортном кольце в Москве рядом с заправкой загорелся грузовик, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На дороге горит грузовая машина, кабина полностью охвачена огнем. Пожар случился на ТТК в районе съезда на Бережковскую набережную. Горящий автомобиль находится рядом с заправкой. Обстоятельства уточняются», — сообщает канал.

