На видео попало, как байкера отбросило в жестком ДТП на МКАД

На МКАД на видео попало, как мотоциклиста отбросило в авто в момент ДТП

В Москве на МКАД мотоциклиста отбросило на проезжающую машину в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 40-км МКАД, от 15.07.25», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист, обгоняя автомобили в пробке, врезается в машину, после чего его отбрасывает в автомобиль, стоящий на соседней полосе. От удара байкер отлетает вместе с транспортом и падает на проезжую часть.

До этого в Москве столкнулись Porsсhe и реанимобиль. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит иномарка и реанимобиль, при этом у машины экстренных служб включены проблесковые маяки. На записи также заметно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова и разбиты капоты.

Кроме того, в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало жестко ДТП, в котором пострадали дети.