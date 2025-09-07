На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кемерове первокурсника ударили ножом в спину у остановки

В Кемерове первокурснику вонзили нож в спину прямо у университета
Телеграм-канал «Инцидент Кемерово»

В Кемерове возле остановки произошла поножовщина. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Кемерово».

«Мы стояли возле остановки КемТИПП и видим, как через дорогу парень идет, после чего резко падает. Мы перебежали дорогу, парень был весь в крови, вызвали скорую помощь», — рассказал очевидец каналу.

По данным СМИ, молодой человек только поступил на первый курс университета и успел проучиться неделю. Его ударили ножом в спину, в результате чего оказалось пробито легкое. Информации о состоянии пострадавшего нет.

