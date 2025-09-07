На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Драка пьяных цыган на лопатах с дорожниками попала на видео

У Серпухова пьяные цыгане подрались с дорожниками на лопатах и попали на видео
true
true
true

На трассе между Серпуховом и Калиново цыгане подрались на лопатах с дорожниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Большой Серпухов — новости».

«На этом участке идет ремонт и включен реверсивный режим движения. Вопреки сигналу светофора, навстречу движущимуся потому ехал автомобиль под управлением ребенка, лет тринадцать. В салоне находились два пьяных цыгана и еще один ребенок. Люди из потока остановили автомобиль», — говорится в публикации.

В итоге из машины вышли два цыгана, которые устроили скандал и развязали драку с рабочими и водителями на лопатах. Позднее нетрезвые мужчины сели обратно автомобиль и уехали в сторону Серпухова. Из-за конфликта в пробке водителям пришлось простоять полтора часа.

До этого сообщалось, что в Подмосковье пассажир запинал водителя автобуса из-за просьбы убрать собаку с сиденья.

«Все случилось в рейсовом автобусе в Подмосковье: мужик посадил своего песеля у окошечка, но водителю это не понравилось, и он сделал замечание. Тогда хозяин собаки слетел с катушек и набросился на водителя», — говорится в публикации.

По информации канала, водителя общественного транспорта госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира.

Ранее москвич объявил войну водителям из-за машин во дворе.

