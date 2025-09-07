На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Я твою собаку сломаю»: отец избил чихуахуа костылем из-за дочки и попал на видео

Житель Новороссийска на видео избил чихуахуа, после собаку раздавила машина
true
true
true

В Новороссийске отец ударил костылем чихуахуа, которая гавкнула на его дочь. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. Отмечается, что у собаки были удалены все зубы, кроме жевательных.

«Во время прогулки собачка гавкнула на проходящую мимо девочку, за что ее батя ударил песеля плакой (на видео). Ася от страха рванулась в сторону и сбежала. Через несколько часов хозяйка нашла ее раздавленной машиной на дороге», — говорится в публикации.

Хозяйка собаки заявила, что мужчина угрожал ей и сказал: «Я твою собаку сломаю». После трагедии девушка позвонила ему и обвинила в случившемся. В ответ тот спросил «Ну и что?».

До этого сообщалось, что в Подмосковье пассажир запинал водителя автобуса из-за просьбы убрать собаку с сиденья.

«Все случилось в рейсовом автобусе в Подмосковье: мужик посадил своего песеля у окошечка, но водителю это не понравилось, и он сделал замечание. Тогда хозяин собаки слетел с катушек и набросился на водителя», — говорится в публикации Telegram-канала «ДТП и ЧП Москва».

Ранее драка пьяных цыган на лопатах с дорожниками попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами