«Я твою собаку сломаю»: отец избил чихуахуа костылем из-за дочки и попал на видео

В Новороссийске отец ударил костылем чихуахуа, которая гавкнула на его дочь. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. Отмечается, что у собаки были удалены все зубы, кроме жевательных.

«Во время прогулки собачка гавкнула на проходящую мимо девочку, за что ее батя ударил песеля плакой (на видео). Ася от страха рванулась в сторону и сбежала. Через несколько часов хозяйка нашла ее раздавленной машиной на дороге», — говорится в публикации.

Хозяйка собаки заявила, что мужчина угрожал ей и сказал: «Я твою собаку сломаю». После трагедии девушка позвонила ему и обвинила в случившемся. В ответ тот спросил «Ну и что?».

До этого сообщалось, что в Подмосковье пассажир запинал водителя автобуса из-за просьбы убрать собаку с сиденья.

«Все случилось в рейсовом автобусе в Подмосковье: мужик посадил своего песеля у окошечка, но водителю это не понравилось, и он сделал замечание. Тогда хозяин собаки слетел с катушек и набросился на водителя», — говорится в публикации Telegram-канала «ДТП и ЧП Москва».

Ранее драка пьяных цыган на лопатах с дорожниками попала на видео.