В Подмосковье пассажир запинал водителя автобуса и попал на видео

В Подмосковье на видео попало, как мужчина пинал водителя автобуса из-за собаки

В Подмосковье пассажир запинал водителя автобуса из-за просьбы убрать собаку с сиденья. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Все случилось в рейсовом автобусе в Подмосковье: мужик посадил своего песеля у окошечка, но водителю это не понравилось, и он сделал замечание. Тогда хозяин собаки слетел с катушек и набросился на водителя», — говорится в сообщении.

По информации канала, водителя общественного транспорта госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге подростки подрались с кондуктором автобуса, не желая платить за проезд.

На кадрах видно, что двое подростков наносят удары мужчине в форменной оранжевой жилетке. Кондуктор схватил одного из подростков и ударил головой о поручень. Дерущихся пытается разнять один из пассажиров. На место происшествия вызывали сотрудников полиции.

Кроме того, в Колпино самокатчики втроем избили прохожего, который сделал им замечание.

Ранее в Петербурге гаишники высмеяли самокатчиков при помощи нейросетей.