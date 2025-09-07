На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвич объявил войну водителям из-за машин во дворе

В Москве мужчина объявил войну водителям и атаковал машины во дворе
true
true
true
close
Gleb Usovich/Shutterstock/FOTODOM

В Москве житель Перово объявил войну водителям, которые оставляют свои машины во дворе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Евгений Т. днем во дворе у своего дома атаковал несколько припаркованных машин: мужчина скручивал с них номера, мял госзнаки, портил крепления. Владельцы поврежденных машин вызвали полицию, чтобы остановить борьбу соседа с машинами. Евгения забрал наряд полиции, на мужчину составили протокол», — говорится в публикации.

Мужчина пояснил правоохранителям, что решил воевать с водителями, поскольку они ездят по площадкам, где гуляют дети. Он отметил, что это его «агрессивная гражданская позиция». В итоге нарушителя арестовали на 10 суток за хулиганство.

До этого сообщалось, что в Подмосковье пассажир запинал водителя автобуса из-за просьбы убрать собаку с сиденья.

«Все случилось в рейсовом автобусе в Подмосковье: мужик посадил своего песеля у окошечка, но водителю это не понравилось, и он сделал замечание. Тогда хозяин собаки слетел с катушек и набросился на водителя», — говорится в публикации.

По информации канала, водителя общественного транспорта госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира.

Ранее тверичанин избил водительницу такси и попал на видео.

