Россия и Китай согласуют взаимное признание водительских прав

Россия и Китай обсуждают взаимное признание водительских удостоверений, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса РФ Андрея Никитина.

«Нет. Это в формате текущей работы ведется, но каких то конкретных сроков нет», - сказал Никитин.

До этого Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых госпошлин для автовладельцев.

Так, пошлина за получение паспорта транспортного средства увеличена с 800 до 1,2 тысячи рублей, за внесение в него изменений — с 350 рублей до 525 рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства предлагают увеличить сбор в три раза — до 1,5 тысячи рублей в бумажном формате и до 4,5 тысячи в пластике.

Выдача национального водительского удостоверения увеличена до 4 тысяч рублей на пластиковой основе и до 6 тысяч нового поколения.

Ранее сообщалось, что ТО в России может подорожать в 2026 году.