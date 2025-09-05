На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия и Китай согласуют взаимное признание водительских прав

Россия и Китай обсудят взаимное признание водительских прав
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Россия и Китай обсуждают взаимное признание водительских удостоверений, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса РФ Андрея Никитина.

«Нет. Это в формате текущей работы ведется, но каких то конкретных сроков нет», - сказал Никитин.

До этого Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых госпошлин для автовладельцев.

Так, пошлина за получение паспорта транспортного средства увеличена с 800 до 1,2 тысячи рублей, за внесение в него изменений — с 350 рублей до 525 рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства предлагают увеличить сбор в три раза — до 1,5 тысячи рублей в бумажном формате и до 4,5 тысячи в пластике.

Выдача национального водительского удостоверения увеличена до 4 тысяч рублей на пластиковой основе и до 6 тысяч нового поколения.

Ранее сообщалось, что ТО в России может подорожать в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами