Тверичанин избил водительницу такси и попал на видео

В Твери пассажир избил женщину за рулем такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Тверь. Происшествия».

«Девушка везла мужчину на переднем пассажирском сиденье. Когда машина остановилась на светофоре, пассажир начал избивать водителя. Увидев, что его снимают на телефон, хулиган вышел из такси, девушка сразу же уехала», — рассказал очевидец.

На кадрах видно, как пассажир выходит из транспорта. По информации канала, в настоящее время проводится доследственная проверка по факту избиения.

До этого сообщалось, что в Подмосковье пассажир запинал водителя автобуса из-за просьбы убрать собаку с сиденья.

«Все случилось в рейсовом автобусе в Подмосковье: мужик посадил своего песеля у окошечка, но водителю это не понравилось, и он сделал замечание. Тогда хозяин собаки слетел с катушек и набросился на водителя», — говорится в публикации.

По информации канала, водителя общественного транспорта госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира.

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