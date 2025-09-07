Минпромторг прогнозирует снижение продаж автомобилей в России

Алиханов: снижение продаж новых авто в 2025 году составит не более 25-30%

Минпромторг ожидает снижение продаж новых автомобилей в России в 2025 году в пределах 25-30%. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ведомства Антон Алиханов.

«В июне мы уже озвучивали наши ожидания — рассчитываем, что благодаря мерам господдержки снижение объемов реализации новых автомобилей по всем сегментам удастся удержать в пределах 25-30% год к году», — сказал он.

Алиханов добавил, что показатель продаж и производства автомобилей по итогам года будет зависеть от дальнейшей динамики ключевой ставки.

До этого вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что надеется на продолжение снижения ключевой ставки до конца года, поскольку это может улучшить продажи на авторынке. При этом Мантуров отметил, что спад продаж автомашин по итогам года, озвученные АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса) и другими консультантами (20-24%), скорее всего, близки к истине. По его словам, нарастить объемы поставок до конца года вряд ли удастся.

Также Мантуров сообщил, что Горьковский автомобильный завод планирует начать сборку автомобиля «Волга» весной 2026 года.

Ранее автоэксперт предсказал сокращение дилерских центров по продаже машин в России.