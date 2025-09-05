Мантуров назвал условие для увеличения продаж автомобилей в России

Вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что надеется на продолжение снижения ключевой ставки до конца года, поскольку это может улучшить продажи на авторынке. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Большая надежда на то, что тенденция по снижению ставки будет сохраняться до конца года, это существенным образом повлияет на принятие покупателями решения о приобретении автомобиля», — отметил он.

При этом Мантуров отметил, что спад продаж автомашин по итогам года, озвученные АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса) и другими консультантами (20-24%), скорее всего, близки к истине. По его словам, нарастить объемы поставок до конца года вряд ли удастся.

«Но какая-то все-таки корректива возможна до конца года в сторону улучшения», — подчеркнул вице-премьер.

До этого Мантуров сообщил, что Горьковский автомобильный завод планирует начать сборку автомобиля «Волга» весной 2026 года.

Ранее автоэксперт предсказал сокращение дилерских центров по продаже машин в России.