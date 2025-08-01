Автоэксперт Мосеев предсказал закрытие дилерских центров по продаже машин

В России во второй половине 2025 года продолжится сокращение дилерских центров из-за их переизбытка. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на автомобильного эксперта Олега Мосеева.

«Переизбыток дилерских центров у нас в районе 30 процентов, но понятно, что все 30 процентов не закроются. Соответственно, если сокращение в первом полугодии было порядка 7 или 8 процентов, то можно ожидать, что во втором полугодии такая же тенденция продолжится», - сказал он.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что за второй квартал 2025 года число дилерских контрактов на российском автомобильном рынке сократилось на 183 единицы, сообщил в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Так, по его данным, наибольшее сокращение дилерских сетей зафиксировано у автобрендов Kaiyi (- 30 дилеров), Dongfeng (- 24), Xcite (- 20), Jaecoo (-16), Solaris (-16), BAIC (- 15), Omoda (-14), Exeed (-13), Livan (-13) , Geely (-11), Jetta (-11) и FAW (-10).

До этого Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.