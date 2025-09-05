На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мантуров назвал сроки начала сборки автомобилей «Волга»

Мантуров: ГАЗ планирует начать сборку автомобилей «Волга» к весне 2026 года
true
true
true
close
Александр Астафьев/РИА Новости

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) планирует начать сборку автомобиля «Волга» в 2026 году. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос о сроках реализации проекта по выпуску «Волги» и привлечении к нему одной из китайских компаний, Мантуров сказал, что, насколько ему известно, ГАЗ рассчитывает начать первые этапы сборки и производства к весне следующего года.

При этом он воздержался от комментариев относительно возможности привлечения китайского партнера к данному проекту.

В июне 2022 года Мантуров заявил, что в России собираются возобновить производство автомобильных брендов «Волга» и «Победа».

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, в качестве одной из моделей возрожденной «Волги», при условии использования платформы Geely, рассматривается вариант с кроссовером Monjaro китайского производства.

Ранее были названы 10 самых популярных новых автомобилей в России.

