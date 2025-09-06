Армавирец устроил танец на капоте движущегося Kia и попал на видео

В Армавире молодой человек станцевал на капоте движущегося Kia и попал на видео

В Краснодарском крае молодой человек станцевал на капоте движущегося Kia Rio. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Парень станцевал на капоте движущейся тачки — тренд из тиктока с опозданием, но добрался до Армавира», — отмечается в публикации.

На кадрах молодой человек пытается совершать танцевальные движения на капоте движущегося седана Kia белого цвета и присаживается на лобовое стекло, а затем снова встает. При этом номерной знак на машине перевернут.

До этого в Краснодаре молодой человек в рубашке с леопардовым принтом проехал на капоте Ford Mustang без номерных знаков. Местная полиция разыскала водителя спорткара и привлекла его к административной ответственности.

Ранее на Урале перевернулась фура с нашатырным спиртом.