На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Армавирец устроил танец на капоте движущегося Kia и попал на видео

В Армавире молодой человек станцевал на капоте движущегося Kia и попал на видео
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «Kub Mash»

В Краснодарском крае молодой человек станцевал на капоте движущегося Kia Rio. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Парень станцевал на капоте движущейся тачки — тренд из тиктока с опозданием, но добрался до Армавира», — отмечается в публикации.

На кадрах молодой человек пытается совершать танцевальные движения на капоте движущегося седана Kia белого цвета и присаживается на лобовое стекло, а затем снова встает. При этом номерной знак на машине перевернут.

До этого в Краснодаре молодой человек в рубашке с леопардовым принтом проехал на капоте Ford Mustang без номерных знаков. Местная полиция разыскала водителя спорткара и привлекла его к административной ответственности.

Ранее на Урале перевернулась фура с нашатырным спиртом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами