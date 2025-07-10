Россиянин в леопарде агрессивно станцевал на капоте Mustang и попал на видео

На видео попал краснодарец, станцевавший в леопарде на капоте движущегося Mustang

В Краснодаре мужчина станцевал на капоте Ford Mustang прямо во время движения. Ролик опубликовал Telegram-канал «Краснодар Новости».

«Выявили 35-летнего мужчину, который управлял автомобилем Ford Mustang без передних государственных регистрационных знаков, а также перевозил пассажира на капоте транспортного средства. На водителя иномарки составлены два административных протокола», — передает местная полиция.

Водителю грозит штраф до 6 тыс. рублей или лишение прав до трех месяцев.

До этого в Таганроге полуголый мужчина танцевал на проезжей части.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина с голым торсом танцует на проезжей части, при этом мешает проезду транспорта.

Ранее россиянин привязал собаку к автомобилю, чтобы избавиться от нее.