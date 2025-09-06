На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фура с нашатырным спиртом опрокинулась на федеральной трассе М-5 «Урал»

На Урале цистерна с нашатырным спиртом опрокинулась на федеральной трассе
МЧС Челябинской области

В Челябинской области произошло ДТП, в результате которого опрокинулась цистерна с нашатырным спиртом. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

«Сотрудники МЧС России участвуют в ликвидации ДТП на 1650 километре автодороги ФАД М-5 «Урал» в Усть-Катавском ГО. В результате съезда автомобиля «КамАЗ» в кювет опрокинулась автоцистерна, перевозившая нашатырный спирт», — отмечается в сообщении.

В результате аварии возникла течь груза из заливного клапана. она была устранена.

Также стало известно, что в Красноярске мужчина поджег дорогу, предварительно разлив на ней бензин. Его задержала полиция, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел погром в автобусе.

