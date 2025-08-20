ТО в России может подорожать в 2026 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность увеличения стоимости технического обслуживания (ТО) автомобилей в 2026 году. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что минимальная цена ТО для легковых автомобилей может вырасти с 913 до 1360 рублей.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, новые цены планируется заложить в новой методике ФАС, которую в настоящий момент согласовывают с другими ведомствами. Изменения стоимости коснутся почти 6 млн владельцев автомобилей. При этом, если региональные власти захотят, они смогут установить цену выше — в зависимости от местных условий и расчетов. Дополнительно ФАС обсуждает возможность установления госпошлины за передачу данных о прохождении ТО в базу МВД.

До этого сообщалось, что в России с 1 сентября увеличится госпошлина за получение водительских прав. Водители также будут обязаны оплачивать пошлину за внесение сведений в базу данных техосмотра при оформлении диагностической карты. Помимо этого, введут платеж в размере 15 тыс. рублей для автошкол за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям Минпросвещения.

Ранее в России предложили повысить налог на машины старше 15 лет и выкупать их у россиян.