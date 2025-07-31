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Путин подписал закон о новых пошлинах для автовладельцев

Путин подписал закон о новых пошлинах для автовладельцев за выдачу документов
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых госпошлин для автовладельцев, сообщает РИА Новости.

Так, пошлина за получение паспорта транспортного средства увеличена с 800 до 1,2 тысячи рублей, за внесение в него изменений — с 350 рублей до 525 рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства предлагают увеличить сбор в три раза — до 1,5 тысячи рублей в бумажном формате и до 4,5 тысячи в пластике.

Выдача национального водительского удостоверения увеличена до 4 тысяч рублей на пластиковой основе и до 6 тысяч нового поколения.

Пошлина на получение международных водительских прав выросла вдвое — с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей. За получение автомобильных номеров вместо двух тысяч рублей придется выложить три тысячи, стоимость госзнаков для мотоциклов и прицепов будет увеличена с 1,5 тыс. рублей до 2250.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть скидку в 50% при досрочной оплате штрафов.

Он отметил, что в стране на протяжении многих лет успешно действовала скидка в 50% на оплату административного штрафа для автомобилистов. Она повышала собираемость штрафов и при этом снижала при обжаловании судебную и административную нагрузку на должностных лиц.

Ранее депутат Милонов предложил поднять размер госпошлины за развод до 100 тыс. рублей.

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