На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Боксера-чемпиона перепутали с мусорным мешком и задавили на авто

Водитель перепутал боксера-чемпиона с мусорным мешком и задавил
true
true
true
close
Shutterstock

В Великобритании водитель перепутал боксера-чемпиона с лежащим мусорным мешком и задавил его. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 18-летний боксер Лео Маунтин праздновал Пасху с друзьями, выпивая спиртные напитки. Домой он отправился на такси, но затем по неизвестной причине оказался лежащим на дороге в Моркаме. В какой-то момент по трассе проехал грузовик, который принял молодого человека за черный мешок для мусора. Лео не выжил.

Его мать выразила благодарность за поддержку, отметив, что ее сын был «самым красивым, смешным, добрым и трудолюбивым мальчиком».

До этого житель Флориды за рулем автомобиля наехал на девушку во время свидания, которая отказала дать ему понюхать свои ноги.

По данным СМИ, 28-летний мужчина начал общаться с девушкой в приложении для знакомств и затем встретился с ней в номере отеля. Во время свидания он попросил спутницу дать ему понюхать ноги и предложил купить ее старые кроссовки. Девушка сказала, что продаст свою обувь, если мужчина заплатит ей более $1 тыс. Тот отказался и переехал спутницу на автомобиле.

Ранее в Москве ДТП с пятью автомобилями парализовало движение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами