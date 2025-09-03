Боксера-чемпиона перепутали с мусорным мешком и задавили на авто

В Великобритании водитель перепутал боксера-чемпиона с лежащим мусорным мешком и задавил его. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 18-летний боксер Лео Маунтин праздновал Пасху с друзьями, выпивая спиртные напитки. Домой он отправился на такси, но затем по неизвестной причине оказался лежащим на дороге в Моркаме. В какой-то момент по трассе проехал грузовик, который принял молодого человека за черный мешок для мусора. Лео не выжил.

Его мать выразила благодарность за поддержку, отметив, что ее сын был «самым красивым, смешным, добрым и трудолюбивым мальчиком».

