Водитель сбил девушку за отказ дать ему понюхать ноги на свидании

Мужчина за рулем сбил девушку, которая отказала ему дать понюхать ноги на свидании
pemastockpic/Shutterstock/FOTODOM

Житель Флориды за рулем автомобиля наехал на девушку во время свидания, которая отказала дать ему понюхать свои ноги. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, 28-летний мужчина начал общаться с девушкой в приложении для знакомств и затем встретился с ней в номере отеля. Во время свидания он попросил спутницу дать ему понюхать ноги и предложил купить ее старые кроссовки. Девушка сказала, что продаст свою обувь, если мужчина заплатит ей более $1 тыс.

«Он просто хотел понюхать мои ноги, и мне это было неприятно. То есть, он мог бы забрать мои кроссовки <...> но это просто вонючая старая обувь. Людям нравятся странные вещи», — рассказала женщина.

Мужчина отказался покупать кроссовки за такую большую сумму. После этого девушка ушла в ванную комнату и услышала, что ее спутник уходит из номера. Подумав, что ее обокрали, она выбежала на парковку. Тогда мужчина уже находился за рулем своего красного Mercedes — он внезапно решил сбить девушку.

Пострадавшей понадобилась немедленная медицинская помощь, отмечает издание. Впоследствии водителя удалось задержать полиции.

Ранее в Подмосковье женщина испачкалась об самокат, измазанный фекалиями.

