Водитель сбил девушку за отказ дать ему понюхать ноги на свидании

Житель Флориды за рулем автомобиля наехал на девушку во время свидания, которая отказала дать ему понюхать свои ноги. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, 28-летний мужчина начал общаться с девушкой в приложении для знакомств и затем встретился с ней в номере отеля. Во время свидания он попросил спутницу дать ему понюхать ноги и предложил купить ее старые кроссовки. Девушка сказала, что продаст свою обувь, если мужчина заплатит ей более $1 тыс.

«Он просто хотел понюхать мои ноги, и мне это было неприятно. То есть, он мог бы забрать мои кроссовки <...> но это просто вонючая старая обувь. Людям нравятся странные вещи», — рассказала женщина.

Мужчина отказался покупать кроссовки за такую большую сумму. После этого девушка ушла в ванную комнату и услышала, что ее спутник уходит из номера. Подумав, что ее обокрали, она выбежала на парковку. Тогда мужчина уже находился за рулем своего красного Mercedes — он внезапно решил сбить девушку.

Пострадавшей понадобилась немедленная медицинская помощь, отмечает издание. Впоследствии водителя удалось задержать полиции.

