В Москве ДТП с пятью автомобилями парализовало движение

Пять машин столкнулись в Москве на Филатовском шоссе и парализовали движение

В Москве на Филатовском шоссе произошло массовое ДТП с пятью автомобилями. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Четырех человек осматривают медики после массового ДТП в Новой Москве – на Филатовском шоссе в районе пересечения с Киевским столкнулись пять авто, на место прибыл вертолет МАЦ», — говорится в публикации.

В результате аварии оказались перекрыты три полосы в сторону Киевского шоссе. В столичном Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

