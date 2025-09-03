На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве ДТП с пятью автомобилями парализовало движение

Пять машин столкнулись в Москве на Филатовском шоссе и парализовали движение
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на Филатовском шоссе произошло массовое ДТП с пятью автомобилями. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Четырех человек осматривают медики после массового ДТП в Новой Москве – на Филатовском шоссе в районе пересечения с Киевским столкнулись пять авто, на место прибыл вертолет МАЦ», — говорится в публикации.

В результате аварии оказались перекрыты три полосы в сторону Киевского шоссе. В столичном Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Ранее в Туле произошло массовое ДТП с 12 автомобилями.

