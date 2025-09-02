Легковушка с челябинцем на скорости вылетела с мокрой дороги, и это попало на видео

В Миассе на видео попало, как авто с человеком перевернулось на мокрой дороге

В городе Миассе Челябинской области легковой автомобиль с человеком в салоне перевернулся на мокрой дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Авария произошла на улице Автозаводцев, перед зданием местной администрации. Водитель слишком разогнался, и в луже машину занесло. Еще бы буквально полметра, и гонщик провалился бы в яму. Также он снес забор. Водитель сам выбрался из салона и схватился за голову», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черная машина на большой скорости вылетает с проезжей части и переворачивается. После ДТП из автомобиля выбирается водитель. По словам очевидцев произошедшего, вытащить транспорт из грязи получилось только через три часа.

До этого в Москве на МКАД столкнулись грузовики. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как «Газель» врезается в грузовик. От удара автомобили со скоростью разъезжаются в разные стороны.

Ранее сообщалось, что в РФ с 1 сентября увеличатся штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.