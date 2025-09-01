Не пропустил членовоз — остался без прав. Что изменилось для водителей с 1 сентября

В России с 1 сентября увеличатся штрафы за непропуск автомобилей с мигалками

В России с 1 сентября резко ужесточили наказание для автомобилистов, который не уступают дорогу машинам со спецсигналами и цвето-проблесковыми маячками. Виновников накажут штрафом до 7,5 тыс. рублей или лишат прав на срок до одного года. Нововведение распространяется абсолютно на все мигалки, включая машины чиновников, которые едут с сопровождением. Почему это может негативно сказаться на безопасности дорожного движения — в материале «Газеты.Ru».

С 1 сентября в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание для водителей за отказ уступать дорогу автомобилям со специальными сигналами.

Соответствующие поправки в ст. 12.17 КоАП РФ поддержали в правительстве, МВД, ФСО, Минтрансе, Минфине и Минюсте. Документ 31 июля подписал президент России Владимир Путин.

Теперь за такое правонарушение водителям грозит штраф от 5,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

либо лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

Прежде размер штрафа составлял от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей, а автомобилистов лишали прав на срок от трех месяцев до года.

В поправках речь идет не только о пропуске машин полиции, скорой помощи и пожарных, но и правительственных кортежей и любых других чиновниках более мелкого ранга, но обладающих персональной машиной с маячками.

Авторы инициативы утверждают, что на дорогах значительно выросло число случаев, когда автомобилисты не пропускают авто с мигалками. Это создает угрозу безопасности объектов государственной охраны. В частности, депутаты напоминают о проведении СВО и росте террористических рисков.

Как не получить штраф

Согласно поправкам в ПДД, при встрече с автомобилем с мигалками и звуковым сигналом водитель должен перестроиться в другой ряд или даже съехать на обочину. Запрещается обгонять спецтранспорт, двигаться на его скорости, а также находиться в непосредственной близости от таких машин.

«Водитель должен пропускать транспортные средства с нанесенной специализированной цветографической раскраской, включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом, если оно выполняет неотложное служебное задание. Например, скорая помощь, пожарная инспекция и т.д.», — уточнил в беседе с «Газетой.Ru» автоюрист Лев Воропаев.

Также водитель обязан пропустить аналогичные транспортные средства с включенными мигалками синего и красного цвета и звуковым сигналом.

Эти маячки разрешено устанавливать на машинах сотрудников МВД, ФСБ, ФСО и ВАИ.

Если автомобили этих служб сопровождают другие транспортные средства, то водитель обязан уступить дорогу и им, добавил Воропаев.

«Степень наказания для нарушителя за непропуск устанавливается лицом, который рассматривает дело. Но ключевую роль здесь играют отягчающие обстоятельства.

К ним можно отнести наличие любых штрафов за нарушение ПДД в течение года.

Поэтому, даже если водитель впервые не пропустил транспорт с мигалкой, суд сразу может лишить его прав», — пояснил автоюрист.

По словам Воропаева, доказывание вины водителя происходит очень просто: если гаишник обнаружил правонарушение, то достаточно его рапорта, а виновника могут даже не вызвать в суд . В подобных делах обычно прилагают видеозаписи с камер и приглашают свидетелей, отметил юрист.

Россияне будут бояться

Нововведения могут негативно отразиться на безопасности на российских дорогах, убежден вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Конечно, на безопасности это отразится негативно.

Большинство российских граждан напугано.

Они считают, что теперь им нужно куда-то раствориться с дороги вплоть до нарушения ПДД, если рядом едет большой черный седан, который затрудняется даже включить сирену. Соответственно, начнется метание на дороге», — пояснил в беседе с «Газетой.Ru» Шапарин.

По его словам, в МВД уже непублично разъяснили новые правила. В частности, водителям не нужно скрываться с дороги при появлении машины с мигалкой, как и нарушать правила дорожного движения. Но уступить дорогу в любом случае придется.

«При этом важно, чтобы у машины были одновременно включены и сирена, и мигалка. Тогда, соответственно, чиновник имеет право требовать, чтобы ему дали преимущество. А в противном случае права требовать уступить дорогу у него нет», — сказал Шапарин.

Также правозащитник добавил, что в законодательстве необходимо ввести ответственность для должностных лиц, которые пользуются спецсигналами с нарушениями — например, включают только мигалку.