Грузовик заискрился на МКАД после мощного столкновения, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как грузовик заискрился в момент ДТП

В Москве на МКАД столкнулись грузовики. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 3 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как «Газель» врезается в грузовик. От удара автомобили со скоростью разъезжаются в разные стороны, а их детали разлетаются по проезжей части. После чего один из грузовиков начинает искриться.

