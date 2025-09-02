На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Грузовик заискрился на МКАД после мощного столкновения, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как грузовик заискрился в момент ДТП
true
true
true

В Москве на МКАД столкнулись грузовики. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 3 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как «Газель» врезается в грузовик. От удара автомобили со скоростью разъезжаются в разные стороны, а их детали разлетаются по проезжей части. После чего один из грузовиков начинает искриться.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мотоциклист врезался в проезжающий фургон. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист едет на большой скорости и врезается в поворачивающий фургон. Байкер ударяется об капот, отлетает и приземляется на проезжую часть. После столкновения к пострадавшему подбегает водитель Ford и очевидцы. На записи также видно, как возле места ДТП останавливаются автомобили.

Кроме того, на востоке Москвы электробус задавил женщину-пешехода, которая переходила светофор.

Ранее байкер разбился в центре Москвы и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами