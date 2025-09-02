Перечислены 12 самых ликвидных седанов и хетчбэков в России

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков опубликовал в своем Telegram-канале исследование о том, какие седаны и хетчбэки имеют лучшую остаточную стоимость в России.

«Возглавила рейтинг ликвидности японская Toyota Corolla. Автомобиль 2022 года выпуска сейчас можно купить в среднем за сумму чуть выше 2 млн рублей. Эта же модель, но 2012 года выпуска, продается в среднем за 1,1 млн рублей. Условная остаточная стоимость 53%», — сообщил Целиков.

Второе и третье места с показателем 45% делят две модели - Toyota Camry и Hyundai Solaris. В группу лидеров с показателем 43% также вошли Kia Rio, Kia Ceed и Lada Granta.

Далее следуют Renault Sandero (42%), Volkswagen Polo (40%), Skoda Octavia (33%), Renault Logan (34%), BMW 5 серии (31%), Mercedes-Benz E-класса (28%).

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

В России с 18 по 24 августа 2025 года было продано 27,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 13% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Ранее были названы 10 самых дешевых автомобилей в России.