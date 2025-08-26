В России сильно упали продажи легковых автомобилей

В России с 18 по 24 августа 2025 года было продано 27,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 13% меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Если говорить о рынке легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 т), то на прошлой неделе было в этом сегменте реализовано 1,5 тыс. единиц транспорта. По отношению к прошлому году наблюдается падение на уровне 20%, отметили в агентстве.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

