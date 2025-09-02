Названы 10 самых дешевых автомобилей в России

Портал «Автоновости дня» составил топ-10 самых доступных новых автомобилей в России в сентябре 2025 года.

Самый дешевый новый автомобиль в России сегодня стоит 750 тыс. рублей. Это седан Lada Granta в комплектации Standard. Второе место занимает трехдверная Lada Niva Legend. Ее цена — от 1,05 млн рублей. На третьем месте находится Lada Iskra, цена на которую начинается от 1,25 млн рублей.

Четвертое место занимает Lada Niva Travel с ценой от 1,31 млн рублей, а на пятом находится BAIC U5 Plus (от 1,39 млн рублей).

В топ-10 попали Lada Vesta (от 1,46 млн рублей), Livan X3 Pro (от 1,48 млн рублей), УАЗ «Хантер» (от 1,51 млн рублей) и Lada Largus (от 1,66 млн рублей) и JAC JS3 (от 1,68 млн рублей).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.