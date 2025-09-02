Стало известно, когда в России появится новый кроссовер Jetour T1

Премьера нового китайского кроссовера Jetour T1 на российском рынке состоится 16 сентября 2025 года, сообщает портал «Китайские автомобили».

О том, что кроссовер T1 готовят к выводу на российский рынок, сообщил официальный Telegram-канал представительства Jetour в России. Базовая версия автомобиля с передним приводом будет оснащена мотором 1.5 (184 л.с.). Для полноприводного Т1 предусмотрен турбомотор 2.0 (254 л.с.). Двигатели комплектуются семиступенчатым «роботом» или восьмиступенчатым «автоматом».

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, Jetour T1 будет стоить в России не менее 3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали логотип нового китайского автобренда.