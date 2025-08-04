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В России зарегистрировали логотип нового китайского автобренда

Китайский автобренд IM Motors зарегистрировал логотип в России
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Dong Yi/IM Motors

Китайская автомобильная компания IM Motors зарегистрировала логотип в России, сообщает «За рулем».

«Заявка на регистрацию товарного знака была подана Чжицзи Автомотив Текнолоджи Ко и обнаружена в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС)», — сообщает журнал.

Регистрация товарного знака может свидетельствовать о заинтересованности IM Motors в российском рынке и намерении начать официальные продажи автомобилей.

IM Motors — это совместное предприятие концерна SAIC, ИТ-гиганта Alibaba и властей шанхайского района Пудун.

До этого стало известно, что в Китае стартовали продажи модернизированной версии кроссовера IM LS6.

Новый IM LS6 — самый маленький электромобиль в линейке компании. Его длина теперь составляет 4910 мм (+6 мм к прежней модели), а колесная база — 2960 мм (+10 мм). Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd — 0,237. IM LS6 имеет безрамочные двери с электрозамками, причем с внутренней стороны привычных рукояток для отпирания замков нет — только кнопки. Базовый IM LS6 теперь имеет задний привод с одним мотором мощностью 290 л.с.

Ранее сообщалось, что в Дубае представили новый кроссовер iCAR V27.

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