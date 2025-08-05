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Стала известна цена кроссовера Jetour T1 для России

Автоэксперт Кадаков: Jetour T1 будет стоить в РФ не меньше 3,5 миллиона рублей
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Chery

Новый кроссовер Jetour T1, который в ближайшее время появится на российском рынке, будет стоить не менее 3,5 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«В Китае этот автомобиль называется Jetour Shanhai T1 и его ввозят в Россию по параллельным каналам. Если говорить о цене такой машины, то, например, во Владивостоке ее можно купить за 2,9 млн рублей с полным пакетом документов. В центральной России автомобиль будет стоить уже 3 млн рублей с учетом доставки. При ввозе кроссовера официальными дилерами, с полной уплатой утильсбора, цена будет не меньше 3,5 млн рублей», — сказал Кадаков.

О том, что кроссовер T1 готовят к выводу на российский рынок, сообщил официальный Telegram-канал представительства Jetour в России. Базовая версия автомобиля с передним приводом будет оснащена мотором 1.5 (184 л.с.). Для полноприводного Т1 предусмотрен турбомотор 2.0 (254 л.с.). Двигатели комплектуются семиступенчатым «роботом» или восьмиступенчатым «автоматом».

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